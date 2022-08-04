Под Липецком пропал худощавый мужчина

В Липецкой области пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут мужчину. 59-летний Дмитриев Владимир Вячеславович пропал на прошлой неделе в селе Дмитриевка Становлянского района. С 28 июля о его местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", он может находиться в любом районе региона. В поисках организации требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет: неизвестно.

Просьба ко всем, кто видел Владимира Дмитриева или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.