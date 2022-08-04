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Происшествия4 августа 2022 7:17

Под Липецком в ДТП с ВАЗ погиб молодой мотоциклист

А в Усманском районе школьник на скутере сбил пешехода
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Смертельное ДТП с мотоциклом под Липецком

Смертельное ДТП с мотоциклом под Липецком

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувшую среду, 3 августа, в Липецком районе столкнулись "Хендай" и "Ниссан". Авария произошла утром на трассе "Подъезд к Липецку". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали пассажирки второй иномарки. Их доставили в больницу. Предварительная причина случившегося - нарушение очередности проезда.

В тот же день в Чаплыгине случилась трагедия. На улице Максима Горького в ДТП попали ВАЗ-2107 и 24-летний мотоциклист. Парень погиб.

В селе Октябрьское Усманского района 13-летний подросток за рулем скутера сбил 36-летнего мужчину. Медики оказали пешеходу помощь и отпустили. Травмы скутериста оказались более серьезными. Его положили в больницу.

Липчан просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.