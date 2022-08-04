В Липецке за неделю подешевели овощи, фрукты и колбаса

В Липецке продолжают дешеветь овощи и фрукты Фото: Мария КАСЕНКОВА

Липецкстат рассказал, как изменились цены на товары в Липецкой области на 1 августа. Так, колбаса вареная и масло сливочное за неделю подешевели на 3%, теперь колбаса стоит 406 рублей за кг, а масло – 709 за кг. Смеси сухие теперь стоят 940 рублей, а фруктовые консервы для детского питания – 416, они скинули в цене 9 рублей. Десяток яиц подешевел на 3%, и теперь их можно купить за 61 рубль. Подорожал чай – 898 за кг и печенья – 217 рублей.

Цены на овощи и фрукты вновь снизились. Картофель подешевел на 11%, теперь килограмм стоит 31 рубль. Стоимость свеклы сократилась на 14% - 26 рублей, а моркови на 16% - 37 рублей. На 3 рубля подешевели огурцы – 65 рублей и яблоки – 95 рублей. Цену на бананы скинули на 4 рубля, теперь их покупают за 72 рубля.