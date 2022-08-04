В Липецке вновь выросли цены на бензин спустя два месяца

В Липецке подорожал бензин Фото: Мария КАСЕНКОВА

Липецкстат рассказал, как изменились цены на бензин и дизельное топливо в Липецкой области на 1 августа за неделю. Бензин марки АИ-92 подорожал на 4 копейки и стоит 46,91 рублей за литр. Цена на АИ-95 также поднялась на 5 копеек, теперь водители будут платить 51,2 рубль на литр. Стоимость АИ-98 возросла на 0,2%, литр бензина в бак автомобилисты зальют за 60,26 рублей. Дизельное топливо подорожало больше всего – на 11 копеек и теперь стоит 51,95 рубль за литр.

Долгое время цены на бензин оставались неизменными. Последние изменение было 20 мая. Тогда цены, наоборот, упали на АИ-92 и АИ-95. А стоимость АИ-98 и дизельного топлива не изменилась.