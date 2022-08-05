Жителей Липецка просят дать имя маленькому ягуарчику

Липчане придумывают имя маленькому ягуарчику Фото: Липецкий зоопарк

Липецкий зоопарк объявил конкурс: горожане должны придумать самое лучшее имя ягуарчику. Малыш родился 20 апреля. Пополнение случилось в семье ягуаров Эстреллы и Чипа. Новым жителем зверинца оказался мальчик. Однако наиболее подходящее имя ему еще не подобрали, поэтому обратились за помощью к липчанам.

В соцсетях жители города сразу начали делиться своими вариантами кличек. Под постом набралось более сотни комментариев. В большинстве были имена Арчи, Яшка, Маугли, Черныш, Джони, Честэр, Уголек. Малыш полностью черный, поэтому имена в основном связывали с окрасом. Кто придумает самое оригинальное, получит приз от зоопарка.