В ДТП с автобусом и грузовиком в Липецке пострадали шесть человек

ДТП с автобусом и грузовиком в Липецке Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В эту субботу, 6 августа, в Липецке произошло серьезное ДТП. На улице Карьерная столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

ДТП с автобусом и грузовиком в Липецке Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Общественный транспорт получил серьезные повреждения. Передняя правая часть машины разбита. Лобовое стекло треснуло. Место с водителем, где заходят пассажиры, снес прицеп.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в аварии пострадали 6 человек. Их состояние уточняется. К счастью, погибших нет.

ДТП с автобусом и грузовиком в Липецке Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Напомним, что 25 июля в Липецке на улице Катукова автобус №379 въехал в МАЗ №346 и легковушку. Пострадали 14 пассажиров первого транспорта, в том числе 14-летний подросток. 10 из них оказались в больнице. На водителя автобуса №379 завели уголовное дело. Подробности здесь.