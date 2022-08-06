Жителю Липецка грозит до 2 лет за наезд на пенсионера

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего горожанина. Мужчина сбил пешехода.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 25 апреля водитель "Шевроле" по улице Московской наехал на 75-летнего пенсионера, который стоял у края дороги. Авария случилась при повороте иномарки. Несчастного доставили в больницу. Травмы, полученные в ДТП, расценили как тяжкий вред здоровью.

Возбудили уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Материалы направили в суд. Максимальное наказание по статье - до 2 лет тюрьмы.