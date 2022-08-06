Пострадавшую в ДТП с автобусом и грузовиком в Липецке оперируют

ДТП с автобусом и грузовиком в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Три человека оказались в больнице после ДТП с автобусом и грузовиком в Липецке. Этим утром, 6 августа, на улице Карьерная водитель маршрута №346 врезался в стоящий на обочине грузовик. Пострадали 6 пассажиров. 3 от госпитализации отказались.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, серьезные травмы получила 57-летняя женщина. После скорой ее сразу отправили в операционную. По предварительным данным, у нее подозрение на перелом ребер.

В пресс-службе регионального правительства прокомментировали, что на месте аварии работают правоохранители. Полицейским предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Напомним, что в областном центре будут судить водителя "Шевроле", который сбил пенсионера на улице Московская. Максимальное наказание по статье, по которой его обвиняют, 2 года лишения свободы. Подробности здесь.