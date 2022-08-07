Часть липчан останется без электроэнергии 8 августа. Как сообщили в городской администрации, это связано с проведением ремонта на сетях Липецкого городского района.

Временно приостановят подачу электроэнергии следующим потребителям:

- с 09:00 до 17:00 ул. Московская 6; ул. М. Расковой, 9, 13а, 15, 16, 17, 18; ул. Фестивальная, 1, 2, 3, 4.

- с 09:00 до 16:00 ул. И.Г. Гришина, 4; ул. Осипенко, 25; ул. имени Н.К. Крупской, 1, 1А.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.