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Происшествия8 августа 2022 6:50

Кассир автомагазина в Липецке присвоила десять миллионов рублей

Липчанка брала деньги из кассы, занижая остаток на начало рабочего дня
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанка присвоила 10 млн рублей

Липчанка присвоила 10 млн рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке кассира автомагазина подозревают в присвоении 10 млн рублей. Так, в начале года в бухгалтерии филиала не досчитались выручки. Руководители написали заявление в полицию.

Правоохранители выяснили, что за преступлением может стоять 32-летняя липчанка. С января 2021 года по март 2022 года она занижала остаток денег в касса на начало рабочего дня. Женщина призналась, что брала наличные частями на протяжении этого времени.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата" и п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ "Кража в особо крупном размере". Следствие продолжается.

Напомним, что липчанина осудят за мошенничество почти в 2,5 млн рублей. Он торговал фиктивными иномарками. Подробности здесь.