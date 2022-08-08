Кассир автомагазина в Липецке присвоила десять миллионов рублей

Липчанка присвоила 10 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке кассира автомагазина подозревают в присвоении 10 млн рублей. Так, в начале года в бухгалтерии филиала не досчитались выручки. Руководители написали заявление в полицию.

Правоохранители выяснили, что за преступлением может стоять 32-летняя липчанка. С января 2021 года по март 2022 года она занижала остаток денег в касса на начало рабочего дня. Женщина призналась, что брала наличные частями на протяжении этого времени.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата" и п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ "Кража в особо крупном размере". Следствие продолжается.

Напомним, что липчанина осудят за мошенничество почти в 2,5 млн рублей. Он торговал фиктивными иномарками. Подробности здесь.