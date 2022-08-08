В Липецке открыли улицу Водопьянова после капремонта теплотрассы

В Липецке открыли улицу Водопьянова после капремонта сетей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке по улице Водопьянова вновь пустили машины и автобусы. В этот понедельник, 8 августа, транспорт поехал в обоих направлениях от Кольцевой площади до перекрестка с улицами Папина и Меркулова. Напомним, здесь шел капремонт теплотрассы под проезжей частью.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы №28, 30, 300, 308к, 321, 330, 347, 352 и 378 двигаются по утвержденным схемам. Время старта общественного транспорта от остановок можно узнать в диспетчерской города по телефону 31-00-82. А расписание автобусов посмотреть на официальных сайтах департамента транспорта Липецка или МБУ "ЛГТК".

Напомним, что в субботу 6 августа в областном центре случилось ДТП с автобусом и грузовиком. В аварии пострадали 6 пассажиров. По данным пресс-службы регионального УМВД, проводятся исследования и экспертизы.