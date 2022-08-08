Пожарная машина врезалась в светофор после ДТП с ГАЗелью в Липецке

Пожарная машина попала в ДТП в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 8 августа, в ДТП попал пожарный автомобиль. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, машина ехала по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками и сиреной. В этот момент с улицы Московской на Поперечный проезд поворачивала ГАЗель. Водитель не уступил дорогу спецтехнике.

От удара пожарная машина врезалась в светофор. ГАЗель съехала на обочину. К счастью, в аварии никто не пострадал. По данному факту в областном управлении ГУ МЧС России проведут проверку.

Кстати, на вызов о задымлении в многоквартирном доме пожарные отправили другое отделение. Туда же подъехали еще несколько спасательных расчетов. Оказалось, что в одной из квартир подгорела пища. Обошлось без пострадавших.