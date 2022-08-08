Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших кредитных карт с большим льготным периодом

В пятерке лучших – кредитная карта Банка Уралсиб «120 дней на максимум» с льготным периодом 120 дней.

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1 миллиона рублей. При оплате покупок на сумму более 10000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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