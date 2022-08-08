Жительницу Липецкой области будут судить за сломанные ребра новорожденной дочери Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летней девушки. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью новорожденной дочери - п. "б" ч.2 ст.111 УК РФ.

По данным следствия, жительница Чаплыгинского района сломала малышке ребра и бедро. С повреждениями младенец прожил почти месяц. После девочка скончалась после инфекционного заболевания.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемая признала вину. А уголовное дело направили в суд. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что 7 августа в Липецке из окна 9 этажа выпал мужчина. Он приземлился на дерево. Оттуда его сняли спасатели и передали медикам скорой помощи. Подробности здесь.