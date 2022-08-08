В Липецке девушка на "Ладе" сбила женщину с коляской на тротуаре

В минувшее воскресенье, 7 августа, в Липецке "Лада" сбила женщину с коляской. Авария произошла на улице Водопьянова. За рулем машины была 19-летняя девушка. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, автомобиль ехал по тротуару. 2-летнего ребенка и 32-летнюю женщину доставили в больницу.

В тот же день в на улице Белана "Лада Гранта" врезалась в ГАЗ. Пострадал 15-летний пассажир легковушки. Медики оказали ему помощь и отпустили.

На улице Ушинского 55-летний водитель "Мицубиси" столкнулся с мотоциклом. Травмы получил 17-летний мотоциклист и его пассажир. По предварительным данным, мужчина за рулем иномарки не уступил дорогу двухколесному транспорту.

А в Задонском районе на трассе М-4 Дон 48-летний водитель УАЗ врезался в бетонную опору. Несчастный погиб.