МЧС предупреждает: гроза надвигается на Липецкую область

В Липецке и области ожидается гроза Фото: Юлия КЛЮЕВА

На Липецкую область надвигается гроза. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, непогода ожидается в ближайшие 1-3 часа. Стихия может разбушеваться в течение всего этого понедельника, 8 августа.

Напомним, что во время грозы следует отключить все электроприборы, не касаться водопроводных кранов, не стоять у окон и дверей. Лучше избегать сквозняков, чтобы не привлечь шаровую молнию.

Оказавшись в непогоду в автомобиле, нужно остановиться и на обочине или автостоянке, подальше от деревьев. Велосипед или мотоцикл в грозу могут быть опасны. От них лучше держаться подальше, как и от трактора в открытом поле.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.