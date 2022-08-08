Под Липецком подростки угнали у фермера ГАЗ и попали в аварию

В Липецкой области 16-летних подростков обвиняют в угоне грузовика фермера. Следствие установило, что ночью 19 мая двое парней пришли к дому мужчины в Тербунском районе, чтобы слить топливо из машины. Но их планы изменились, когда они увидели ключ в замке зажигания.

Молодые люди угнали ГАЗ, но на автодороге Тербуны - Малые Борки попали в аварию. Машина вылетела с дороги и врезалась в лежащий на земле бетонный столб, а затем в опору линии электропередач. Подростки сбежали.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, за ДТП наблюдал сторож водонапорной башни, который и обратился в полицию. Ущерб владельцу ГАЗа составил 350 тыс. рублей.

Злодеев задержали по "горячим следам". На них завели уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.166 УК РФ "Угон автомобиля группой лиц по предварительному сговору". Парни признали вину. Материалы направили в суд. Максимальное наказание по статье - до 7 лет лишения свободы.