Умер советский космонавт, Почетный гражданин Липецка Анатолий Филипченко Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В минувшее воскресенье, 7 августа, на 95-м году жизни скончался советский космонавт, Почётный гражданин Липецка Анатолий Филипченко. Об этом сообщили в "Роскосмосе". Он родился 26 февраля 1928 года в деревне Давыдовка Воронежской области. Освоил пилотирование самолетов под Липецком - в воронежской спецшколе ВВС. С отличием окончил Чугуевское училище летчиков.

Анатолий Филипченко налетал более 1500 часов, получил квалификацию "военный летчик 1 класса" и поступил в Военно-воздушную академию. В 1963 году его зачислили в отряд космонавтов. В октябре 1969 года в качестве командира корабля "Союз-7" он вместе с Владиславом Волковым и Виктором Горбатко совершил первый космический полет, который длился 5 суток. Это был тот самый полет трех космических кораблей: "Союз-7, "Союз-6" и "Союз-8". В декабре 1974 года состоялся второй полет на корабле "Союз-16" вместе с Николаем Рукавишниковым.

Анатолий Филипченко - дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, кандидат военных наук и почётный гражданин городов Калуга, Чита, Липецк, Караганда, Аркалык, Сумы и Хьюстон.