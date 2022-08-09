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Происшествия9 августа 2022 7:12

В Липецке Ниссан врезался в ограждение, иномарку и перевернулся

Женщина-водитель в больнице
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке перевернулась иномарка

В Липецке перевернулась иномарка

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 8 августа, в Липецке сбили пешехода. На улице Вермишева 24-летний водитель "Лады-Гранты" наехал на 34-летнего мужчину вне "зебры". Его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь и отпустили. Предварительно, вина на липчанине, переходившем дорогу в неположенном месте.

В тот же день на автодороге Орел-Тамбов 50-летняя женщина-водитель "Ниссан Кашкай" врезалась в дорожное ограждение. От удара иномарку откинуло на "Хендай". Затем машина перевернулась. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, автомобилистку с травмами положили в больницу.

На улице Катукова "Рено Логан" влетел в стоящую "Тойоту Королла". Пострадала 39-летняя женщина за рулем второй машины. Медики помогли ей и отпустили.