В Липецке Ниссан врезался в ограждение, иномарку и перевернулся

В Липецке перевернулась иномарка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 8 августа, в Липецке сбили пешехода. На улице Вермишева 24-летний водитель "Лады-Гранты" наехал на 34-летнего мужчину вне "зебры". Его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь и отпустили. Предварительно, вина на липчанине, переходившем дорогу в неположенном месте.

В тот же день на автодороге Орел-Тамбов 50-летняя женщина-водитель "Ниссан Кашкай" врезалась в дорожное ограждение. От удара иномарку откинуло на "Хендай". Затем машина перевернулась. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, автомобилистку с травмами положили в больницу.

На улице Катукова "Рено Логан" влетел в стоящую "Тойоту Королла". Пострадала 39-летняя женщина за рулем второй машины. Медики помогли ей и отпустили.