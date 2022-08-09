В Липецке 20-летний парень разбил стекло и украл газовый котел

Полицейские задержали подозреваемого в хищении газового котла Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецка обратился сотрудник котельной Левобережного района. Мужчина сообщил, что кто-то разбил стекло и вынес из помещения газовый котел. Его стоимость - свыше 160 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские задержали предполагаемого преступника. Им оказался 20-летний местный житель, которого ранее привлекали к ответственности за хищение. Парень признал вину и добавил, что украденное сдал в скупку металла. За газовый котел он получил всего лишь пару тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.