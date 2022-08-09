Росавиация закрыла аэропорт Липецка до 17 августа

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ближайшую неделю открытие аэропорта Липецка не предвидится. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны. Как сообщили в пресс-службе федерального агентства, воздушные гавани будут закрыты до 17 августа 03.45 по московскому времени.

Напомним, что не работают 11 российских аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Курске, Краснодаре, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и в Элисте. Авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по другим маршрутам. Например, через аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.

Остальные воздушные гавани работают в штатном режиме. Подробную информацию об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний лучше уточнять на их официальных сайтах.