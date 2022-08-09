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Общество9 августа 2022 8:51

В Липецке начали ремонт ГДМ «Октябрь»

В настоящее время в здании ведут демонтажные работы
Мария КАСЕНКОВА
Фото из пресс-службы администрации Липецкой области

Фото из пресс-службы администрации Липецкой области

Фото: СОЦСЕТИ

В Липецке начали обновлять городской дворец молодежи «Октябрь». В настоящее время в здании ведут демонтажные работы, вскоре там сделают перепланировку и обновят фасад. Старые конструкции заменят и укрепят. Внутри помещения есть старые уникальные витражи, которых в городе больше не осталось. Их решили оставить и использовать в новом интерьере.

Как сообщили в областной администрации, ГДМ «Октябрь» станет культурным центром, направленным на интересы молодежи. В залах устроят выставки, концерты, конференции, тренинги. У подростков появится больше возможностей заняться творчеством. От липчан ждут идеи и предложения, пока есть время на их реализацию. Здание отремонтируют за 900 млн рублей к 2024 году.