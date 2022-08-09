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Общество9 августа 2022 8:55

«Открытие»: онлайн резерв эскроу-счетов для покупателей недвижимости

Теперь застройщики могу зарезервировать эскроу-счет для физического лица, внеся данные о предстоящей сделке в интернет-банк
Источник:kp.ru
Это позволит покупателям недвижимости открывать эскроу-счета в отделении банка в два раза быстрее.

Это позволит покупателям недвижимости открывать эскроу-счета в отделении банка в два раза быстрее.

- Услуга резервирования счетов эскроу в интернет-банке застройщика упрощает взаимодействие физических лиц с банком при покупке недвижимости. Теперь покупатели будут тратить меньше времени на необходимые процедуры в офисе банка, а значит, быстрее смогут стать обладателями квартиры, – отметил Олег Шишкин, вице-президент, начальник управления недвижимости и девелопмента ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Сервис актуален для всех застройщиков – клиентов банка «Открытие»: как кредитующихся, так и тех, кто осуществляет строительство за счет собственных средств.

Номер счета резервируется в банковской системе, поэтому покупатель сможет пройти идентификацию в офисе и открыть эскроу-счет значительно быстрее. Таким образом, банк упрощает процедуру открытия счета для покупателей недвижимости, и их взаимодействие с банком становится комфортнее.