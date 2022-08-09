Ярмарка к Медовому спасу пройдет в Липецке 14 августа

В Липецке пройдет ярмарка меда 14 августа у областного центра культуры Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в это воскресенье, 14 августа, на Космонавтов, 54а у областного центра культуры с 7:00 до 13:00 пройдет ярмарка. Ее приурочили к празднику Медовый спас. Всем посетителям предложат мед и продукты пчеловодства различных хозяйств. Липчане также смогут купить различные товары: от мяса, колбасы, молока, хлеба до кондитерских изделий, фруктов, овощей и товаров для дома.

Как сообщили в управлении потребрынка и ценовой политики Липецкой области, 10 августа с 8:00 до 15:00 в городе пройдет ярмарка продовольственных и промышленных товаров. Покупателям предложат разнообразный ассортимент: сезонные овощи и фрукты, молочную и колбасную продукцию, мед, орехи, чай. Всех горожан ждут за покупками.