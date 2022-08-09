Под Липецком пенсионер целился в соседку из винтовки и угрожал ее убить из-за старой ГАЗели

Под Липецком пенсионер угрожал убить соседку из-за старой ГАЗели Фото: Архив "КП"

В Липецкой области будут судить пенсионера за угрозу убийством - ч. 1 ст.119 УК РФ. Так, 27 июня между соседями в поселке при станции Политово Данковского района вспыхнул конфликт. Его причиной оказалась старая неработающая ГАЗель. Пожилой мужчина неоднократно просил соседа убрать машину, так как она загораживала проход к калитке. Но у того не было на это времени, поэтому он разрешил местному жителю передвинуть транспорт при необходимости, что и сделал обвиняемый в тот вечер с помощью трактора.

Однако, сожительница мужчины не знала об этой договоренности. Она приехала домой и увидела, что ГАЗель фарами, бампером и кабиной упирается в гараж. Она сфотографировала повреждения и пошла к соседям. Словесная перепалка неожиданно переросла в серьезный конфликт. Пенсионер взял пневматическую винтовку и направил в лицо женщине, угрожая убить. Она испугалась и написала заявление в полицию.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, пенсионер признал вину. Он добавил, что хотел лишь припугнуть знакомую. Через несколько дней после случившегося он извинился. Также мужчина выплатил 55 тыс. рублей морального вреда.

Данковский межрайонный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу. Материалы направили в суд. Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.