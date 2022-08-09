Около 100 тонн старых автопокрышек оправили на переработку в Липецке

В Липецке на переработку отправили около 100 тонн старых автошин Фото: Мария КАСЕНКОВА

Около 100 тонн старых автошин за месяц убрали с улиц Липецка и оправили на переработку. Управление главного смотрителя города заключило контракт на вывоз покрышек. Подрядчик доставляет отходы на предприятие, где из них делают резиновую крошку. После им дают вторую жизнь: используют для резиновой плитки, покрытия спортивных и детских площадок, парковочных столбиков и других изделий.

Как передали в администрации Липецка, о местах складирования автопокрышек жители города могут сообщить в управляющую компанию, которая обслуживает дом, или по телефону в территориальное управление: Октябрьским округом – 38-75-56, Советским округом – 30-94-85, Левобережным округом – 25-10-03, Правобережным округом – 28-03-90.