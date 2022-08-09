На границе с Липецкой областью нашли свинью, зараженную африканской чумой

Свинью, зараженную африканской чумой нашли на границе Липецкой области Фото: Архив "КП"

На границе с Липецкой областью в начале августа нашли свинью, зараженную африканской чумой. Животное находилось в Воронежском регионе. Ветеринары проводят специальные мероприятия, чтобы не занести заболевание в регион. В 2021 году исследовали 25,8 тысяч проб от домашних свиней и 152 от павших и отстреленных диких кабанов. А в этом году – более 15 тысяч от живых и 253 мертвых животных. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировали вспышки среди 19 свиней и 12 диких кабанов.

Как сообщили в пресс-службе управления ветеринарии, владельцев скота просят соблюдать меры предосторожности. Не выгуливать свиней, кормить только проверенным кормом, проводить ветеринарно-санитарные мероприятия, не выбрасывать трупы животных, не покупать свиней без документов. Если кто-то из липчан нашел труп дикого кабана, увидел признаки заболевания у свиней или они начали внезапно гибнуть, его просят сообщить по номеру 57-20-01 или 57-20-05.