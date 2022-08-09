В Липецке обновят памятник Петру Великому

В Липецке отремонтируют памятник Петру Великому Фото: Юлия КЛЮЕВА

В центре Липецка отремонтируют памятник Петру I. На днях состоялся аукцион. Подрядчика уже нашли. Контракт с фирмой, которая разработает проект, подпишут 22 августа. Стоимость сметы составит 615 тысяч рублей.

Сначала специалисты определят, какие работы необходимы во сколько они обойдутся. Подрядчик обследует памятник и составит проект. Согласно техзаданию, при ремонте нужно использовать новые материалы и современные строительные технологии. Проект должен быть готов к ноябрю. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе мэрии, ремонт монумента запланирован на следующий год. Срок могут изменить в зависимости от финансирования.

Напомним, памятник основателю города установили в Липецке 29 октября 1996 года на площади Петра Великого.