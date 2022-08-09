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Общество9 августа 2022 14:55

В Липецке обновят памятник Петру Великому

Стоимость проекта составила 615 тысяч
Мария КАСЕНКОВА
В Липецке отремонтируют памятник Петру Великому

В Липецке отремонтируют памятник Петру Великому

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В центре Липецка отремонтируют памятник Петру I. На днях состоялся аукцион. Подрядчика уже нашли. Контракт с фирмой, которая разработает проект, подпишут 22 августа. Стоимость сметы составит 615 тысяч рублей.

Сначала специалисты определят, какие работы необходимы во сколько они обойдутся. Подрядчик обследует памятник и составит проект. Согласно техзаданию, при ремонте нужно использовать новые материалы и современные строительные технологии. Проект должен быть готов к ноябрю. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе мэрии, ремонт монумента запланирован на следующий год. Срок могут изменить в зависимости от финансирования.

Напомним, памятник основателю города установили в Липецке 29 октября 1996 года на площади Петра Великого.