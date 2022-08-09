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Происшествия9 августа 2022 15:08

Браконьера с сетями и 130 карпами задержали под Липецком

На мужчину завели уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком задержали браконьера

Под Липецком задержали браконьера

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области задержали браконьера. Это произошло 6 августа на территории природного зоологического заказника "Колодецкий" у Мещерской плотины. Сотрудники регионального управления по охране, использованию объектов животного мира и водных ресурсов в машине мужчины нашли сети и 130 карпов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, запрещенные снасти изъяли полицейские. Ущерб, который мог бы причинить рыбак своими действиями - более 60 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст.256 УК РФ "Незаконная добыча водных биологических ресурсов". Максимальное наказание - до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что на границе с Липецкой областью нашли свинью, зараженную африканской чумой. Ветеринары уже приняли меры, чтобы не занести заболевание в регион. Подробности здесь.