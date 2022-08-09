В Липецке массовое отключение воды в среду 10 августа

В среду, 10 августа, в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители частного сектора по улицам Передельческая, Зои Космодемьянской, Березовая, Боровая. Как сообщили в "Россети Центр", свет погаснет из-за работ на сетях. Подробности по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Светлова, 26, 29, 29а, 31а, 31; Тихая, 24; Ярославская, 13, 19; Писарева, 35, 35а, 37, а также в частном секторе: улицы Бурлакова, Тихая, Патриотическая, Добровская, Зорге, Варшавская, Олимпийская, Постышева, Писарева, Артемова, Светлова, Железногорская, Брюллова, переулок Космический.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Моршанская, 20; Зои Космодемьянской, 1; Стаханова, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 22, 20а, 22а; 15 микрорайон, 5/2, 19, 27, 29, 31-34.

Также воды не будет по улицам Доватора, 2, 4, 4а, 4б, 4/1, 6, 6а, 8; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 11а, 13, 15, 9а; Папина, 9, 11а, 7, 7/1; Айвазовского, 7; 50 лет НЛМК, 1, 1а, 1в, 2а-г, 2е, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 7-13, 11а, 5а/1, 13а, 13в, 15, 15а, 17-24, 17а, 20а, 21а, 22а, 31а, 31в, 31б, 33а, 33/1, 33, 35, 39; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10-12, 14-16, 16а, 18; проспекту Победы, 22, 22а.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: улицы Бурлакова, 85; Моршанская, 20; Зои Космодемьянской, 1; Лутова, 15; 50 лет НЛМК, 15а; Стаханова,20; 15 микрорайон, 5/2; Айвазовского, 7. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.