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Спорт10 августа 2022 6:38

Липчанка Екатерина Зюзина стала призером Кубка России по парусному спорту

В регате приняли участие 176 гонщиков из 14 регионов страны
Алексей СЕРГУНИН
Екатерина Зюзина. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Екатерина Зюзина. Фото из телеграм-канала Спорт48.

На акватории Финского залива на базе Яхт-клуба Санкт-Петербурга завершились четвертый этап Кубка России в Олимпийских классах яхт и Открытый Кубок Содружества по парусному спорту-2022. В регате приняли участие 176 гонщиков из 14 регионов.

В классе «Лазер-радиал» третье место заняла наша землячка Екатерина Зюзина, выступающая за Санкт-Петербург и Липецкую область. Первой финишировала Александра Лукоянова из Санкт-Петербурга, второй - еще одна местная спортсменка Екатерина Береза.

Впереди у Екатерины три важнейших старта. С 22 по 29 августа она выступит на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта в Санкт-Петербурге, с 3 по 10 сентября – примет участие в чемпионате Белоруссии в Минске, а с 24 сентября по 1 октября поборется за медали чемпионата России в Сочи.