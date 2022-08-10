Липецкие гребцы завоевали четыре медали на Спартакиаде учащихся

Елизавета Фирсова, Маргарита Татьянина, Ксения Кобзева и Варвара Фурсова (слева) заняли второе место в четверке парной среди девушек до 19 лет. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Ростове завершились соревнования по гребному спорту в рамках XI летней Спартакиады учащихся России. В турнире участвовали более 500 спортсменов из 23 субъектов страны. По результатам трех соревновательных дней сборная ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта» стала четвертой в командном зачете.

В активе наших земляков четыре призовых места.

Золотые медали завоевали: Александр Слюсарь, Савелий Гулевский, Артур Владимиров, Ярослав Соломахин (четверка без рулевого, юноши до 19 лет) и Юлия Кулакова, Елизавета Авакова, Полина Шишкина, Мария Фурсова, Елизавета Буракова, Валерия Бурцева, Виктория Кладова, Вероника Тырина, Анастасия Якубович (восьмерка с рулевым, девушки до 19 лет)

Вторые места заняли Владимир Кунай, Олег Лукьянов, Андрей Казьмин, Даниил Черненилов, Илья Шпикалов, Михаил Вишняков, Михаил Корольков, Андрей Змаев, Иван Чеботарев (восьмерка с рулевым, юноши до 19 лет) и Елизавета Фирсова, Маргарита Татьянина, Ксения Кобзева, Варвара Фурсова (четверка парная, девушки до 19 лет).

Поздравляем спортсменов и их тренеров Елену Воронову, Алексея Пожидаева, Виталия Бадулина и Льва Гриценко.