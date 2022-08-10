Полицейские задержали курьеров из Липецка и Тамбовской области, забравших у пенсионеров 2 млн рублей

В Липецке задержали курьеров-мошенников Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в начале августа задержали троих подозреваемых в серии мошенничеств. Ими оказались двое липчан и житель Тамбовской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, злодеи обманывали стариков. Неизвестные звонили им на домашний телефон, представлялись сотрудниками органов и рассказывали об аварии, в которую якобы попадали их родственники. Аферисты выманивали у пенсионеров деньги. Несколько пожилых женщин передали им по полмиллиона рублей.

Задержанные выполняли роль курьеров - забирали деньги. 10% от суммы они оставляли себе. Остальное переводили на специальных счет - деньги получали звонящие и куратор.

Липчан и тамбовчанина завербовали в мессенджере. Им предложили работу, а потом попросили паспортные данные и другую информацию компрометирующего характера для подстраховки. Кстати, они не были знакомы друг с другом, хотя куратор был один. Всего подозреваемые забрали у пенсионеров более 2 млн рублей. Полицейские зафиксировали 11 фактов преступной деятельности.

Предполагаемых аферистов заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по ч.2, ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Следствие продолжается.