Липчане порисуют на воде на экскурсии в музее

Липчан приглашают на экскурсию в музей воды Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке с 10 по 14 августа и с 16 по 17 августа в 14:00 горожан приглашают на новую программу музея воды «Н2О в основе всего». Всем пришедшим расскажут о Липецком курорте, истории воды в городе, покажут старинный пожарный гидрант и остатки деревянного водопровода, который сооружали для курорта в Липецке за сто лет до появление централизованного в начале 20 века.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, гости проведут опыты в лаборатории, где узнают, какой состав воды, которую мы пьем, и как она попадает в краны. Также им расскажут, почему минеральную воду пьют из бюветниц со специальным носиком. Все участники смогут поучаствовать в мастер-классе по рисованию на воде. Записаться липчане должны предварительно по телефону – 28-68-10. Гостей ждут по адресу Октябрьская, 57.