В Липецкой области в Грязях сгорел Форд, а в Хлевном - гараж

Пожар в Хлевном Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувший вторник, 9 августа, в селе Хлевное Липецкой области загорелся кирпичный гараж. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали 2 пожарных расчета. Спасателям удалось остановить распространение огня и спасти жилой дом. Однако, пламя повредило внутреннюю отделку, крышу и имущество гаража по всей площади.

В тот же день в селе Боринское Липецкого района вспыхнул жилой одноэтажный дом. С огнем боролись 4 пожарных части и доброволец. Сгорела крыша на площади 57 кв.м., внутренняя отделка и пристройка к зданию на площади 24 кв.м.

В Грязях на улице Березовая выгорел «Форд». Также пожарные тушили мусор на улице Сафонова в Липецке и сухую траву в Сошках Грязинского района.