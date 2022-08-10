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Происшествия10 августа 2022 9:58

В Липецке возбудили уголовное дело из-за упавшей на 5-летнюю девочку двери в магазине

Аналогичный случай произошел с 7-летним мальчиком в Лев-Толстовском районе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В строительном магазине на 5-летнюю девочку упала дверь

В строительном магазине на 5-летнюю девочку упала дверь

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке возбудили уголовное дело после травмы 5-летнего ребенка. В строительном гипермаркете города на девочку упала металлическая дверь. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, дело возбудили накануне, 9 августа, по ч.1 ст.118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Аналогичный случай произошел 4 августа в Лев-Толстовском районе. В полицию обратилась 37-летняя местная жительница. В заявлении она написала, что в строительном магазине на ее 7-летнего сына упал витринный образец железной двери. Мальчика доставили в травматологическое отделение областной больницы. Правоохранители разбираются в случившемся.

Напомним, что следственный комитет начал проверку из-за пострадавшего на детской площадке ребенка. Подробности здесь.