В Липецке вновь заработали фонтаны Комсомольского пруда

На Комсомольском пруду в Липецке заработали фонтаны Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на Комсомольском пруду появилась вода и заработали фонтаны. Теперь тут вновь гуляют не только люди, но уточки.

Напомним, под подпорной стеной водоема нашли промоины. Перед работами пруд осушили. Спустили около 22 000 кубометров воды. Специалисты демонтировали трубопровод, заполнили углубления глиной, обустроили опалубку и установили закладные для креплений подпорной стенки.

Как сообщили в мэрии, в этом году специалисты планируют обследовать чашу пруда и определить, какие работы там нужны. А в следующем – сделать капремонт и очистить дно от ила.

В прошлом году со дна пруда вытащили около 1,5 кубометров мусора. Сотрудники вручную собирали мусор и опавшие ветки деревьев. После его снова заполнили водой.