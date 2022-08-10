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Общество10 августа 2022 11:00

Лагерь "Прометей" под Липецком восстановят за полмиллиарда рублей

Он может стать крупнейшим центром для молодежи в ЦФО
Мария КАСЕНКОВА
В Липецкой области восстановят «Прометей» за 500 млн

В Липецкой области восстановят «Прометей» за 500 млн

Фото: архив КП

В Липецкой области на восстановление лагеря «Прометей» направят 500 млн рублей. Как сообщили в областной администрации, эти средства – грант, который получило правительство региона за эффективную работу команды в прошлом году. Всю сумму потратят на то, чтобы сделать из закрытого лагеря самый крупный центр для детей и молодежи в Центральном федеральном округе.

Напомним, месяц назад губернатор Игорь Артамонов говорил о возможности перезапуске детского лагеря. Когда создаются новые движения молодежи и детей, нужна соответствующая инфраструктура.

Открыли «Прометей» в 1977 году. Это самый большой лагерь области и третий по значимости в Советском союзе. Его возвели по творческим проектам известного липецкого педагога-новатора Сталя Шмакова.