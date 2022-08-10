Липецкая область отправила в подшефный район ДНР школьные книги и наборы в детсады

Липецкая область отправила в ДНР школьные книги и наборы в детсады Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Из Липецкой области в Володарский район Донецкой Народной Республики отправили новую помощь. В этот раз это особенный груз. Там лежат наборы для 12 детских садов и книги в школьные библиотеки. Как сообщил губернатор Липецкого региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале, наша область поддержала акцию «Книги детям Донбасса».

Из Липецка регулярно отправляют продукты и товары первой необходимости. Всего жителям ДНР и ЛНР доставили свыше 300 тонн гуманитарной помощи. Это вода, сахар, макароны, крупы, консервы, средства личной гигиены и другое. Липчане приносят в пункт сбора разные товары и продукты: обувь, одежду, конфеты, еду, сладости.