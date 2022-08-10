Пропавшего мужчину нашли мертвым в машине в пруду под Липецком

В минувший вторник, 9 августа, в отдел полиции по Становлянскому району обратилась 38-летняя женщина. Она сообщила, что 7 августа ее муж уехал на местный пруд. С того момента он больше не выходил на связь.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские вместе со спасателями нашли машину пропавшего. "Ладу Гранту" достали из водоема. В салоне обнаружили труп мужчины. В обстоятельствах смерти разбираются правоохранители.

Напомним, что в Липецке задержали мошенников-курьеров. Среди подозреваемых два жителя областного центра и мужчина из Тамбовской области. Они выманили у пенсионеров свыше 2 млн рублей. Неизвестные звонили пожилым и сообщали, что их родственники попали в ДТП. Затем к ним приезжали курьеры и забирали деньги. Подробности здесь.