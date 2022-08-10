В Липецкой области готовятся к новой волне коронавируса

В Липецкой области готовятся к шестой волне коронавируса Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецкой области за несколько дней количество зараженных коронавирусом за сутки выросло более чем в два раза. Однако горожане не спешат вакцинироваться. Так, в одном из пунктов 9 августа на прививку пришли 6 человек, а на ревакцинацию – 4. В прошлом году было по 200-250 человек. В регионе более десяти мобильных пунктов. Липчане могут привиться в банках, торговых центрах, аптеках, поликлиниках.

В области на 9 августа уже 110 заразившихся. Как сообщили vesti-lipetsk.ru, месяц назад было около 40. Хотя новые штаммы протекают в легкой форме или вообще бессимптомно, в облздраве все равно готовятся к очередной волне ковида. Чтобы в городе не разворачивали инфекционные госпитали, медики призывают вакцинироваться.