Где отключат холодную воду и свет в Липецке в четверг 11 августа

В четверг в Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 11 августа, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители частного сектора по улицам Зои Космодемьянской, Боровая, Березовая, Передельческая. Дополнительная информация по круглосуточному телефону "Россети Центр" 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Задорожная, Одоевского, Харьковская, Винницкая, Шахтерская, Рыбалко, Садовая, Подсобное хозяйство; Липовская, 5; Игнатьева, 30; Горького,1; Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20; Коммунальная, 14; Октябрьская, 74; площадь Торговая, 2, 4.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Буденного, Арктическая, 20 Партсъезда, Красная, Маяковского, Дорожная, Фурманова, Кленовая, Земная, Зои Космодемьянской, Боровая.

Также холодную воду отключат по улицам Спиртзаводская, 1, 3-5, 7, 11; Инженерная, 5а; Зои Космодемьянской, 1, 3, 3а; Осенний проезд, 1-8, 1а, 6а, 12, 14; площадь Мира, 1-3, 1а-г, 2а.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: улицы Буденного, 181; Одоевского, 5; Липовская, 5; 20 Партсъезда, 79; Горького, 1; Зои Космодемьянской, 1.