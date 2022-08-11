Липецкий «Металлург» одержал волевую победу в Тамбове

У «Металлурга» и «Рязани» по восемь очков, и они делят пятое – шестое места. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Во встрече пятого тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» гостил в Тамбове. Уже на 3-й минуте Скрыпников вывел хозяев вперед. Но тамбовская сказка длилась недолго: на 10-й минуте Григорьев выправил ситуацию, а на 68-й – Иванников ударом с пенальти принес «Металлургу» волевую победу (2:1). Кстати, вторую в этом сезоне. В первом туре «сталевары» смогли проявить психологическую устойчивость во встрече с «Рязанью» (2:1).

«Металлург»: Матюша, Смирных, Викторов (Сазонов, 63), Алексеев, Соловьев, Григорьев, Гайдуков (Баязов, 81), Войдель, Иванников, Поярков (Ахвледиани, 62), Глебов (Голиков, 62).

После пяти туров в подгруппе 1 с 13-ю очками лидирует курский «Авангард». Следом идут брянское «Динамо», «Сахалинец» и «Строгино» (по девять). У «Металлурга» и «Рязани» по восемь очков, и они делят пятое – шестое места. В шестом туре наши парни сыграют 14 августа в Туле с дублем местного «Арсенала».

Отметим, что вчерашний матч проходил также в рамках «Кубка Черноземья» от «Комсомольской правды». Игрой в Тамбове завершился первый круг турнира, по итогам которого «Авангард» набрал шесть очков, «Металлург» - три, «Спартак» зачетных баллов не имеет. Но курян все еще можно подвинуть, так как липчан ждут повторные матчи с географическими соседями.