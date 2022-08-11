За активацию незарегистрированных симок липецкому менеджеру грозит 5 лет

Липчанину грозит 5 лет за незаконную активацию симок Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке на протяжении октября прошлого года 24-летний менеджер сотовой компании незаконно активировал незарегистрированные сим-карты. Делал он это без реального подтверждения клиентов за деньги. Липчанина разоблачил отдел «К» регионального УМВД.

По данным полиции, за каждую симку злоумышленник получал по 200 рублей от анонимных клиентов. Всего фигуранту удалось активировать более 100 сим-карт за месяц, заработав свыше 20 000 рублей. Фактически он продавал левые симки. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, оперативники задокументировали 20 таких эпизодов.

На парня возбудили уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Теперь ему грозит реальный срок до пяти лет.