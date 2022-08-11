Женщина на «Ладе» пострадала в ДТП со «Шкодой» и «Ниссаном» в Липецке

В Липецке женщина на «Ладе» пострадала в ДТП со «Шкодой» и «Ниссаном» Фото: c cайта УМВД России по Липецкой области.

В Липецке в прошедшую среду, 10 августа, сбили трехлетнего мальчика. На улице Ленина в 15:30 33-летний водитель «Лексус» на парковке наехал на ребенка, который шел вместе с родителями. Пострадавшего доставили в больницу.

В тот же день на автодороге села Хрущевка произошла авария. На улице Титова 33-летний водитель «Шкода-Рапид» столкнулся с 39-летней женщиной под управлением «Лада-Гранда». Автомобиль липчанки от удара вынесло на встречку, где он врезался в «Ниссан-Икс-Трейл» под управлением 34-летнего водителя. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, в ДТП пострадала женщина на «Лада-Гранта». Ее доставили в больницу, а после оказания помощи направили на амбулаторное лечение. По предварительным данным, вина водителя «Шкода-Рапид». Мужчина двигался с большой скоростью.

За минувшие сутки в Липецкой области выявили 4845 нарушений ПДД. Поймали 12 пьяных водителей и 102 – без ремня. На камеры попались 4845 липчан, превысивших скорость. Произошло 18 аварий без пострадавших.