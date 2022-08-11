Алкоголь запретят продавать в Липецке в День ВВС

В Липецке не будут продавать алкоголь 12 и 13 августа Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в пятницу и субботу, 12 и 13 августа, не будут продавать алкоголь. Запрет ввели ко Дню Военно-воздушных сил и 110-летию российской авиации. Согласно закону, продажа спиртного запрещена в местах проведения массовых мероприятий. Как сообщили в мэрии, в пятницу с 10:00 до 11:20 митинг-шествие пройдет через площадь Авиаторов, улицу Гагарина и площадь Героев. А в субботу с 11:00 до 13:00 состоится митинг на площади перед ОЦКНТ.

Напомним, в областном центре к празднику подготовили насыщенную программу. Липчан ждут квесты, выставки, концерты, фильмы, игровые программы, мастер-классы, выступления. 12 августа в 6 вечера в парке Победы начнется концерт. 13 августа в библиотеках горожане посмотрят выставки и фильмы о летчиках. 14 августа продолжатся мероприятия в читальнях и концерты.