День отказа от автомобиля пройдет в Липецке 28 августа

Липчанам предлагают отказаться от машины в рамках акции Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке 28 августа пройдет региональная акция "День отказа от автомобиля". Водителям предлагают на день отказаться от машины и выбрать другой способ передвижения. Это может быть самокат, велосипед или прогулки пешком. Суть в том, чтобы сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Как сообщили в мэрии, "День отказа от автомобиля" пройдет в рамках всероссийской акции "Чистый воздух". Специалисты проекта подсчитывают, сколько участники прошли пешком. Счетчик определяет количество невыброшенных загрязняющих веществ в атмосферу. На сегодняшний день Липецк занимает третье место в рейтинге. Впереди – Новокузнецк и Череповец.

Напомним, в этот вторник, 9 августа, в Липецке водитель электросамоката попал в ДТП на пересечении улиц Советская и Ворошилова. На зебре его сбила легковушка. По предварительным данным, автомобилист мог не увидеть самокат за другой машиной, которая остановилась на переходе.