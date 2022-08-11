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Общество11 августа 2022 9:24

В Липецке после ДТП перевернулась скорая помощь с пациентом

Больной скончался, количество пострадавших уточняют
Мария КАСЕНКОВА
После ДТП в Липецке перевернулась реанимобиль с пациентом

После ДТП в Липецке перевернулась реанимобиль с пациентом

Фото: СОЦСЕТИ

В Липецке на пересечении улиц Советская и Максима Горького произошла авария. Легковушка столкнулась с каретой скорой помощи, в которой находился тяжело больной пациент. От удара реанимобиль перевернулся. Уже известно о двух пострадавших, которые находились в нем. Больной скончался. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, количество пострадавших уточняют. Легковушка получила механические повреждения.

Как сообщили в мэрии, из-за этого ДПТ временно перекрыли движение. Теперь автобусы маршрутов №2, 6, 12, 27, 30, 36, 302, 308к, 315, 330, 352 при движении к площади Победы объезжают по улице Неделина остановки «улица Горького» и «площадь Победы».