Из садового домика в Липецке украли телевизор, перфоратор и рыбацкие снасти на 230 тысяч

У липчанина похитили перфоратор, телевизор и рыбацкие принадлежности на 230 тысяч Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в ночь с 5 на 6 августа из садового домика в Правобережном округе украли имущество. Грабители разбили окно и попали в помещение. Они присвоили себе телевизор, перфоратор, три удочки, безынерционную катушку и раскладное туристическое кресло на сумму 230 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым в преступлении оказался неработающий 31-летний липчанин. Похищенное изъяли. Возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь виновнику грозит реальный срок до 6 лет.

Также в полицию обратилась 29-летняя жительница Задонска. С ее банковского счета украли 15600 рублей. Потерпевшая рассказала, что некоторое время с ней жила ее знакомая из Липецка. Девушка доверяла ей и давала пользоваться свой картой. В июне этого года они поссорились, и липчанка уехала к себе в город. Вскоре жительница Задонска заметила, что карта пропала. Она позвонила знакомой, которая сказала, что выбросила ее. Когда потерпевшая пошла восстанавливать карту, узнала, что на счете нет денег. Подозреваемой оказалась 63-летняя жительница областного центра. Пенсионерке грозит лишение свободы до 6 лет.