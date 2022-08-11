В Липецке на Катукова от удара с ВАЗ иномарка снесла ограждение

В ДТП с Мерседесом погиб водитель ВАЗа Фото: Юлия КЛЮЕВА

Страшная авария произошла в этот четверг, 11 июля, в Липецке. На улице Катукова в районе 13.00 столкнулись ВАЗ-2107 и "Мерседес". По предварительным данным, водитель отечественной машины не пропустил иномарку.

Удар был такой силы, что "Мерседес" перелетел через разделительный островок и снес ограждение, остановившись на дороге со встречным движением. Обе машины серьезно пострадали. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД, водитель ВАЗа погиб. Личность его устанавливают. На вид водителю около 60 лет.

Напомним, что этим утром на пересечении улиц Советская и Горького в ДТП с легковушкой перевернулась карета скорой помощи. Пациент, который находился в реанимобиле, скончался. Подробности здесь.